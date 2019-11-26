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في خطاب منسوب للقلعة البيضاء.. الزمالك يهدد طارق حامد بالشطب...

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جدة - عمرو شويل في خطاب منسوب لنادي الزمالك يتم تداوله حالياً ، هدد مسؤولو القلعة البيضاء طارق حامد لاعب الفريق بالشطب في حالة تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إل الكونغو فجر غدا الأربعاء.

 

ووفقاً لهذه الخطاب فقد أخطر الزمالك طارق حامد بأنه رفض خوض مباراة انبي في الجولة السادسة بالدوري مما تسبب في هزيمة الفريق وأكد النادي على ضرورة توجهه إلى مطار القاهرة مساء اليوم للالتحاق ببعثة الفريق الأبيض في مطار القاهرة، استعدادا لخوض مباراة الكونغو.

 

وشدد مسؤولو الزمالك على اللاعب أنه في حال تخلفه على السفر مع بعثة النادي الأبيض سيتم إبلاغ مسئولي اتحاد الكرة بشطبه بسبب تمرده على النادي واستخدامه لسياسية لي الذراع وذلك على حسب ما جاء في البيان.

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وأكد الزمالك في الخطاب أن النادي يرفض محاولات اللاعب ووكيله لزيادة عقده إلى 17 مليون جنيه بالإضافة إلى أن النادي وضع 2 مليون جنيه في حسابه منذ أربعة أيام.

 


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