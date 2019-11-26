- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم في خطاب منسوب للقلعة البيضاء.. الزمالك يهدد طارق حامد بالشطب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووفقاً لهذه الخطاب فقد أخطر الزمالك طارق حامد بأنه رفض خوض مباراة انبي في الجولة السادسة بالدوري مما تسبب في هزيمة الفريق وأكد النادي على ضرورة توجهه إلى مطار القاهرة مساء اليوم للالتحاق ببعثة الفريق الأبيض في مطار القاهرة، استعدادا لخوض مباراة الكونغو.
وشدد مسؤولو الزمالك على اللاعب أنه في حال تخلفه على السفر مع بعثة النادي الأبيض سيتم إبلاغ مسئولي اتحاد الكرة بشطبه بسبب تمرده على النادي واستخدامه لسياسية لي الذراع وذلك على حسب ما جاء في البيان.
وأكد الزمالك في الخطاب أن النادي يرفض محاولات اللاعب ووكيله لزيادة عقده إلى 17 مليون جنيه بالإضافة إلى أن النادي وضع 2 مليون جنيه في حسابه منذ أربعة أيام.
5b7ff0e8-2643-4ffe-b404-e2ce3d2d7f62
كانت هذه تفاصيل خبر في خطاب منسوب للقلعة البيضاء.. الزمالك يهدد طارق حامد بالشطب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.