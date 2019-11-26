شكرا لقرائتكم فوز الزمالك على سموحة والأهلي يهزم جزيرة الورد بدوري مرتبط كرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وجاءت نتائج هذه الجولة كالتالي:
فيما تشهد الجولة المقبلة لقاءات بين كلا من ، اصحاب الجياد مع الزمالك وسموحة مع البنك الأهلى وسبورتنج مع الجزيرة و 6 أكتوبر مع الزهور مع الأهلى مع محافظة الفيوم والمعادى مع الحوار والطيران مع جزيرة الورد والأوليمبى مع حدائق الأهرام وهليوبوليس مع طلائع الجيش .
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