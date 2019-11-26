شكرا لقرائتكم فوز الزمالك على سموحة والأهلي يهزم جزيرة الورد بدوري مرتبط كرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجاءت نتائج هذه الجولة كالتالي:

فوز الزمالك على سموحة 35 /30 والجزيرة على أصحاب الجياد 36 /22 و6 أكتوبر على الحوار 37 /32 والأهلى على جزيرة الورد 23/19 و فيما تعادل طلائع الجيش مع الطيران 15 /15 .

فيما تشهد الجولة المقبلة لقاءات بين كلا من ، اصحاب الجياد مع الزمالك وسموحة مع البنك الأهلى وسبورتنج مع الجزيرة و 6 أكتوبر مع الزهور مع الأهلى مع محافظة الفيوم والمعادى مع الحوار والطيران مع جزيرة الورد والأوليمبى مع حدائق الأهرام وهليوبوليس مع طلائع الجيش .