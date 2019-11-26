شكرا لقرائتكم لإبداء حسن نيته.. طارق حامد يرافق بعثة الزمالك إلى الكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر طارق حامد لاعب وسط الزمالك على مرافقة بعثة فريقه المسافرة إلى الكونغو استعدادا لمباراة مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأكد مصدر مقرب من طارق حامد أن قراره بمرافقة بعثة الزمالك لتأكيد سلامة نيته، وعدم تمرده على النادي.

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كان الزمالك قد هدد حامد في خطاب رسمي بالشطب في حالة تخلفه عن بعثة الأبيض في رحلة الكونغو ، ووفقاً لهذا الخطاب فقد أخطر الزمالك طارق حامد بأنه رفض خوض مباراة إنبي في الجولة السادسة بالدوري مما تسبب في هزيمة الفريق، وأكد النادي ضرورة توجهه إلى مطار القاهرة مساء اليوم للالتحاق ببعثة الفريق الأبيض في مطار القاهرة، استعدادا لخوض مباراة الكونغو.

وشدد مسئولو الزمالك على اللاعب أنه فى حال تخلفه عن السفر مع بعثة النادي الأبيض سيتم إبلاغ مسئولي اتحاد الكرة بشطبه بسبب تمرده على النادي واستخدامه لسياسية ليّ الذراع، وذلك على حسب ما جاء في البيان.

وأكد الزمالك فى الخطاب أن النادى يرفض محاولات اللاعب ووكيله لزيادة عقده إلى 17 مليون جنيه بالإضافة إلى أن النادي وضع 2 مليون جنيه في حسابه منذ أربعة أيام. ولم يتسن التأكد من مسئولى الزمالك على صحة هذا الخطاب من عدمه.