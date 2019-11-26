شكرا لقرائتكم لإبداء حسن نيته.. طارق حامد يرافق بعثة الزمالك إلى الكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد مصدر مقرب من طارق حامد أن قراره بمرافقة بعثة الزمالك لتأكيد سلامة نيته، وعدم تمرده على النادي.
وشدد مسئولو الزمالك على اللاعب أنه فى حال تخلفه عن السفر مع بعثة النادي الأبيض سيتم إبلاغ مسئولي اتحاد الكرة بشطبه بسبب تمرده على النادي واستخدامه لسياسية ليّ الذراع، وذلك على حسب ما جاء في البيان.
وأكد الزمالك فى الخطاب أن النادى يرفض محاولات اللاعب ووكيله لزيادة عقده إلى 17 مليون جنيه بالإضافة إلى أن النادي وضع 2 مليون جنيه في حسابه منذ أربعة أيام. ولم يتسن التأكد من مسئولى الزمالك على صحة هذا الخطاب من عدمه.
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