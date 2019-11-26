شكرا لقرائتكم مصدر اتحادي: فيكيو استلم رواتبه.. وأراد الرحيل بعد إقالة سييرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مصدر داخل اتحاد جدة صحة المنشور الذي كتبه الأرجنتيني إيمليانو فيكيو لاعب الفريق يوم الثلاثاء حول عدم تسلمه رواتبه، مشيرة إلى أن الإدارة حولت له صباح ذات اليوم مستحقاته المالية المتأخرة.

وكتب فيكيو عبر حسابه على "إنستغرام" يوم الثلاثاء: سأرحل عن هذا النادي العظيم والعريق بكل حزن، النادي صاحب أكبر وأعظم جمهور رأيته في حياتي، وسبب ذلك أن إدارة النادي لم تكن صادقة معي ولم تدفع لي رواتبي ولم تصدر لي الإقامة ولا لعائلتي، ولم يتم إصدار التأمين الصحي كذلك، وهذا الشيء أدى إلى طرد ابنتي من المدرسة. وأتبع: أسباب كثيرة أدت إلى اتخاذي هذا القرار الصعب وأطلب السماح من الجمهور العظيم، فأنتم من جعلني أصمد في ظل هذه الظروف الصعبة بدعمكم الدائم لي.. أحبكم ولن أنساكم.



وقال مصدر في إدارة اتحاد جدة لـ"العربية.نت": فيكيو بنفسه نشر ذلك عبر حسابه الشخصي ولم يكن الحساب مخترقاً أو غير صحيح، لكنه كان يريد الرحيل منذ تمت إقالة المدرب السابق خوسيه لويس سييرا، ودليل ذلك ما كتبه بعد رحيل التشيلي حول البقاء أو الرحيل سوياً، كونه من جلبه إلى الاتحاد.

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وأقالت إدارة اتحاد جدة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا بعد الخروج من دوري أبطال آسيا أمام الهلال الذي توج بالبطولة لاحقاً، وعدة خسائر في الدوري المحلي كان آخرها أمام الوحدة بهدف دون رد، وهي آخر مباراة أشرف فيها سييرا على الفريق.

وزادت المصادر: إدارة النادي حولت صباح يوم الثلاثاء إلى حساب فيكيو خارج السعودية المتأخرات المالية التي كان يطالب بها والبالغة راتب شهرين، قبل أن تتفاجأ بوصول خطاب من وكيل أعماله بعدها بوقت قصير يطلب فسخ العقد من طرف واحد، كما أن المنشور الذي نشره فيكيو جاء في نفس الوقت الذي كان يستعد من خلاله إلى السفر خارج السعودية.



وحول الإجراء المستقبلي، أجاب: سيتم النقاش مع الإدارة القانونية حول الخطوات المستقبلية التي سنتخذها تجاه اللاعب الأرجنتيني.

وجاء فيكيو (31 عاماً) إلى اتحاد جدة بتوصية من المدرب التشيلي، وخاض مع الفريق 9 مباريات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها 3 أهداف.