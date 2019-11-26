شكرا لقرائتكم منتخب العراق يتجاوز قطر في افتتاح خليجي 24 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه المنتخب العراقي لكرة القدم إنذارا مبكرا لباقي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين (خليجي 24) المقامة حاليا في قطر، وتغلب على المنتخب القطري صاحب الأرض 2 - 1 في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم الثلاثاء على استاد "خليفة الدولي" بالدوحة.

وانتزع المنتخب العراقي فوزا غاليا في بداية مسيرته بالبطولة الخليجية، حيث وجه لطمة مبكرة للمنتخب القطري الفائز بلقب كأس آسيا 2019 بالإمارات، وأكد الفريق العراقي أنه يمتلك مقومات المنافسة على اللقب.

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وأنهى المنتخب العراقي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما محمد قاسم ماجد في الدقيقتين 18 و27، وفي الشوط الثاني، سجل البديل عبد العزيز حاتم هدف إنعاش الأمل للمنتخب القطري (العنابي) في الدقيقة 49.

وتصدر المنتخب العراقي الفائز باللقب الخليجي ثلاث مرات سابقة، المجموعة مبكرا برصيد ثلاث نقاط في انتظار نتيجة المباراة الثانية في المجموعة بين منتخبي عمان والبحرين.

وسبق للمنتخب القطري، الفائز باللقب ثلاث مرات سابقة، أن توج باللقب في نسختي 2004 و2014 بعد التعثر أيضا في المباراة الافتتاحية بكل من النسختين، حيث تعادل في الأولى مع نظيره الإماراتي 2 - 2 وفي الثانية مع نظيره السعودي 1 - 1.