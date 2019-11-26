سجل متقارب في تاريخ مواجهات السعودية والكويت

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ستكون الجماهير الخليجية على موعد مع الإثارة، حينما يلتقي المنتخب السعودي نظيره منتخب الكويت يوم الأربعاء. في افتتاح مشوارهما بخليجي 24، الذي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة.

وأوقعت القرعة المنتخبين السعودي والكويتي في مجموعة واحدة، وهو ما سيشعل المجموعة الثانية حيث إن مبارياتهما دائماً ما تحفل بالإثارة والندية الكبيرة.

وسبق والتقى المنتخبان في 39 مباراة في كافة المسابقات الرسمية والودية، حيث كانت الأفضلية للآخر بـ14 لقاء، في حين انتصر منتخب الكويت في 13 مواجهة وتعادلا في 12 مباراة.

وعلى مستوى مواجهاتهما في البطولات الخليجية التقى المنتخبان في 21 مباراة حيث كانت الغلبة للمنتخب الكويتي الذي انتصر في 9 مباريات مقابل 5 انتصارات للمنتخب السعودي، وتعادلا في 7 مباريات.

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وبدأت لقاءات المنتخبين في كأس الخليج الأولى التي أقيمت في البحرين عام 70، وانتصر المنتخب الكويتي بنتيجة 3-1 سجلها محمود ديكسن وجواد خلف ومحمد المسعود، في حين سجّل هدف الأخضر محمد العبدلي.

ودائماً ما يغلب على لقاء المنتخبين الندية وتقارب المستوى، حيث لم تحضر النتائج الكبيرة سوى في مناسبتين فقط حينما فازت الكويت على السعودية 4-صفر في كأس الخليج الثالثة التي احتضنتها الكويت عام 74 حيث سجّل الأهداف فتحي كميل "هدفين" وحمد بو حمد "هدفين".

في حين حقق الأخضر السعودي ذات النتيجة في الشباك الكويتية في بطولة العرب عام 2012 التي احتضنتها مدينة الطائف، وسجّل هدفي الأخضر محمد السهلاوي "هدفين" وعيسى المحياني "هدفين". وكان آخر لقاء بين المنتخبين في كأس الخليج الأخيرة التي احتضنتها الكويت وانتهت للأزرق بنتيجة 2-1.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في المباريات الافتتاحية بـ 7 مناسبات، حيث تميل الأفضلية للمنتخب الكويتي الذي حقق الفوز في 3 مباريات افتتاحية مقابل فوزين للأخضر وتعادلا في مثلهما.