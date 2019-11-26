شكرا لقرائتكم الدوري الأميركي يدعو بالوتيلي للانضمام إليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه الموقع الرسمي للدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم الدعوة إلى المهاجم الدولي الإيطالي السابق ماريو بالوتيلي للانضمام إليه في شهر يناير المقبل.

وقوبلت مزحة بدت عنصرية من قبل ماسيمو تشيلينو رئيس نادي بريشيا الإيطالي لكرة القدم صوب بالوتيلي، بعاصفة من الانتقادات من قبل رجل سياسة في إيطاليا. وقال نيكولا فراتوياني عضو تحالف اليسار عبر صفحته على شبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: السيد تشيلينو أنا آسف لكنك استخدمت كلمات من البلاهة استخدامها، وهي تسيء لكرة القدم الإيطالية التي تعاني بالفعل، وأضاف : بالوتيلي أسمر البشرة، ما الذي يمكنني قوله، وهو يعمل من أجل التعبير عن نفسه لكن الأمر صعب.

وكتب الموقع الرسمي للدوري الأميركي:هناك بعض الأندية المحتملة، إنتر ميامي أو لوس أنجليس غالاكسي أو تورنتو في كندا ومونتريال الذي يقوده تييري هنري.

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم في وقت سابق من الشهر الجاري توقيع عقوبة على فريق فيرونا بغلق ملعبه بشكل جزئي لمباراة واحدة عقب قيام بعض الجماهير بهتافات عنصرية ضد بالوتيلي خلال المباراة التي جمعتهما بالدوري.