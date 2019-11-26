شكرا لقرائتكم باكو ألكاسير يغيب عن مواجهة دورتموند أمام فريقه السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء، أن الفريق سيفتقد جهود المهاجم باكو ألكاسير في المباراة المقررة غدا الأربعاء أمام مضيفه برشلونة الإسباني في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب معاناة لاعب برشلونة السابق من وعكة صحية.

وأوضح بوروسيا دورتموند أن ألكاسير لم يرافق الفريق بسبب معاناته من مشكلة في المعدة، كما يغيب لاعبا خط الوسط توماس ديلاني وجاكوب برون لارسن، بسبب الإصابة في الكاحل والركبة، على الترتيب.

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وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة ألكاسير، الذي انضم إلى دورتموند قادما من برشلونة في عام 2018، منذ خروجه خلال المباراة التي انتهت بتعادل دورتموند مع بادربورن 3 - 3 يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الدوري الألماني.

وكان التعادل المخيب للأمال أمام بادربورن قد ضاعف الضغوط الواقعة على كاهل المدير الفني لوسيان فافري في الدوري، لكن وضع الفريق في المجموعة السادسة في دوري الأبطال يبدو أفضل.

ويتصدر برشلونة المجموعة برصيد ثماني نقاط ويليه دورتموند برصيد سبع نقاط وإنتر ميلان الإيطالي بأربع نقاط وسلافيا براغ التشيكي برصيد نقطتين وتشهد الجولة السادسة الأخيرة صدام برشلونة مع إنتر ميلان بينما يلتقي دورتموند مع سلافيا براغ.