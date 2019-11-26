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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك خطاب رسمي لطارق حامد لاعب وسط الفريق، وهدده بـ"الشطب" حال استمرار "التمرد" أمام مازيمبي.
التفاصيل بعد قليل..
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يهدد طارق حامد بالشطب في خطاب رسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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