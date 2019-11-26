مدرب الإسماعيلي: تخطينا أكبر أندية الإمارات.. ونريد استعادة الانتصارات بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أبدي الصربي ميودراج يسيتش، المدير الفني للإسماعيلي، سعادته البالغة بالفوز الذي حققه الفريق على الجزيرة الإماراتي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في إياب دور الـ16 من البطولة العربية.

وتأهل الإسماعيلي إلى دور الـ8 للبطولة، بعد فوزه في مجموع المباراتين برباعية نظيفة.

وقال يسيتش، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة :"حققنا فوزا صعبا على فريق كبير، أحد أكبر الأندية في الإمارات، ولديه لاعبين متميزين على رأسهم البرازيلي كينو، برغم من غياب لاعبيه الدوليين".

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وأضاف :"كان لدينا بعض التحفظات الدفاعية خلال المباراة، ولعبنا بشكل متزن دفاعيا وهجوميا وأهدرنا ركلة جزاء في البداية كانت كفيلة أن تنهى المباراة مبكرا، ولكن التوفيق لم يكن حليفنا في تلك الكرة".

وأشار إلى أن فريقه في نهاية الشوط الثاني استغل اندفاع فريق الجزيرة وهو ما كان يتوقعه وقام بإجراء تغييرات هجومية، لمباغتة المنافس وبالفعل تحقق المطلوب بتسجيل هدفين في الخمس دقائق الأخيرة".

وأوضح :"أغلقنا ملف البطولة العربية، وسنبدأ الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري، حيث نسعى لاستعادة ذاكرة الانتصارات، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام حرس الحدود".

ويلتقي الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري السبت المقبل على ستاد حرس الحدود بالمكس، في إطار مباريات الأسبوع السادس للدوري.