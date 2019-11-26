في الـ+90.. انتصار تاريخي لنادي مصر في الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

اقتنص فريق إف سي مصر فوزاً تاريخياً على فريق وادي دجلة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بنتيجة (1-0) ضمن منافسات الجولة السادسة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولم يسبق لفريق إف سي مصر تحقيق أي انتصارات في بطولة الدوري خلال مشاركته الحالية التي تعد الأولى في تاريخه، ليقتنص أول ثلاث نقاط في مسيرته على حساب دجلة.

Advertisements

المباراة كانت في طريقها للتعادل السلبي بدون أهداف، قبل أن يسجل إف سي مصر الهدف القاتل في الدقيقة 90+1 بعد كرة عرضية تسببت في ارتباك لدفاع دجلة قبل أن تسفر عن هدف اللقاء.

قبل المباراة كان فريق وادي دجلة وإف سي مصر يحتلان المركزين الأخير وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط لكل فريق منهما.

وبعد اللقاء ترك إف سي مصر مؤخرة جدول الترتيب وقفز إلى المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط بعدما حقق أول انتصار له في الدوري الممتاز.