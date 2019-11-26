محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:
اقتنص فريق إف سي مصر فوزاً تاريخياً على فريق وادي دجلة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بنتيجة (1-0) ضمن منافسات الجولة السادسة في بطولة الدوري المصري الممتاز.
ولم يسبق لفريق إف سي مصر تحقيق أي انتصارات في بطولة الدوري خلال مشاركته الحالية التي تعد الأولى في تاريخه، ليقتنص أول ثلاث نقاط في مسيرته على حساب دجلة.
المباراة كانت في طريقها للتعادل السلبي بدون أهداف، قبل أن يسجل إف سي مصر الهدف القاتل في الدقيقة 90+1 بعد كرة عرضية تسببت في ارتباك لدفاع دجلة قبل أن تسفر عن هدف اللقاء.
قبل المباراة كان فريق وادي دجلة وإف سي مصر يحتلان المركزين الأخير وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط لكل فريق منهما.
وبعد اللقاء ترك إف سي مصر مؤخرة جدول الترتيب وقفز إلى المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط بعدما حقق أول انتصار له في الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر في الـ+90.. انتصار تاريخي لنادي مصر في الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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