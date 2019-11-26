إنبي يكشف لمصراوي حقيقة مفاوضات الأهلي مع أسامة جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، أنه لم يتلق أي عروض لأسامة جلال، مدافع الفريق، سواء من الأهلي أو الزمالك أو أندية خارجية.

وقال السيد، في تصريحات خاصة لمصراوي: "ما زال الحديث عن مستقبل أسامة جلال مبكرا، نتمسك ببقائه مع الفريق نظرا للوضع الحالي".

وأضاف: "اللاعب تلقى عرضًا من النادي الأهلي فقط ولكن كان في بداية الموسم الحالي، ولم تُكلل المفاوضات بنجاح".

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وتابع: "أسامة جلال قدم أداءً مميزًا في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، وبالتالي الجميع سيتحدث معه وعليه عبر وسائل الإعلام حول العروض".

وأتم رئيس إنبي قائلا: "الأولوية دائمًا لدى مجلس إدارة نادي إنبي تتمثل في الاحتراف الخارجي لتوسيع قاعدة المحترفين وإفادة المنتخب الوطني".

وكان أسامة جلال أدلى بتصريحات سابقة قال فيها: "اللعب للنادي الأهلي شرف وحلم لأي لاعب، وما يتردد عن تجدد المفاوضات يسعدني".

جدير بالذكر أن أسامة جلال (22 عاما) من ناشئي إنبي، وأصبح من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق الأول ويتبقى في عقده موسمين.