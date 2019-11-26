القنصل المصري بالإمارات يهنيء الإسماعيلي بالفوز على الجزيرة

حرص أسامة حمدى قنصل مصر فى ابوظبى على التوجه الى فندق اقامة الفريق لتقديم التهنئة والاحتفال باللاعبين عقب الفوز الذى حققة الفريق اليوم على حساب الجزيرة الإماراتى ٤-٠ فى مجموع المباراتين. مجموع المباراتين. وتقابل مع المستشار محمد الكلية رئيس البعثة والاستاذ محمد خلف مدير التسويق والتعاقدات، ونقل لهم تهنئة السفير المصري بالامارات متمنيا دوام التوفيق والنجاح للدراويش خلال الفترة القادمة. دوام التوفيق والنجاح للدراويش خلال الفترة القادمة. وكان الاسماعيلى هو الفريق السابع الذى حسم الصعود مع كلا من: اتحاد جدة والشباب السعودى والاتحاد السكندرى والرجاء واوليمبك اسفى المغربيين والشرطة العراقى وفى انتظار الفائز من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقى.

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