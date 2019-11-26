جماهير الإسماعيلي تحتفل باللاعبين داخل محل الإقامة

حرص عدد كبير من جماهير النادى الاسماعيلى المقيمة فى دولة الامارات على التوجه لمقر إقامة بعثة الدراويش للإحتفال مع البعثة بالفوز والصعود لربع نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال. السادس للأندية الأبطال. إحتفلت الجماهير مع اللاعبين وقاموا بإهداء رئيس البعثة المستشار محمد الكلية و قائد الفريق باهر المحمدى بعض الحلوى على شكل شعار النادى الاسماعيلى إحتفالا بالفوز والاداء المميز الذى قدمه الفريق. بعض الحلوى على شكل شعار النادى الاسماعيلى إحتفالا بالفوز والاداء المميز الذى قدمه الفريق. كان الاسماعيلى قد تخطى عقبة الجزيرة الإماراتى بالفوز بأربعة أهداف مقابل لاشىء بمجموع المباراتين ليتأهل لدور الثمانية فى البطولة الأغلى عربيا.

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