انسحاب الزمالك من السوبر.. مرتضى رافض والجمهور لايص والعقوبات لن ترحم

بقلوب حزينة يستقبل عشاق الفارس الأبيض، تصريحات المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حول المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي، الأمر الذي جعلهم ينهالون بالهجوم على الآخير، عبر هاشتاج بعنوان " السوبر الأفريقي"، وآخر بعنوان" مرتضى منصور"، على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

جماهير الزمالك، المتعطشة لعودة فريقهم المفضل للتتويج بالبطولات، فضلاً عن مشاهدة نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بروح الماضي، كما يطلقون عليهم " مدرسة الفن والهندسة"، تذوقوا مرارة هزيمة أمام إنبي في ليلة أمس، بالدوري المصري، ورغم ذلك لم يتوقفوا عن الوفاء للنادي، حالمين بغد أفضل.

مرتضى: لن نلعب مباراة السوبر في قطر

" لن نلعب مباراة السوبر في قطر وهذا قرار نهائي، نرى قطر مثل تل أبيب أو إسطنبول، لأنهم يحرضون على قتل جنودنا في سيناء، وقاموا بالتحريض على وزير الداخلية السابق بالإضافة إلى التسبب في استشهاد النائب العام المصري"..

جانب من تصريحات رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور حول المشاركة في مباراة السوبر الافريقي أمام الترجي التونسي والتي تقام في قطر يوم 14 فبراير المقبل.

وأضاف منصور، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي، اليوم الثلاثاء، أن هناك أجهزة محترمة في الدولة، واذا وافقت على خوض الزمالك المباراة في قطر لن يكون لديه مانع لأن نادي الزمالك جزء من الدولة.

العقوبات المتوقعة على الزمالك

وفي حالة عدم مشاركة الزمالك، في مباراة السوبر الأفريقي، سيتم حرمان النادي من المشاركة في البطولات الأفريقية لثلاث نسخ، فضلاً عن عقوبة مالية مغلظة، أخيرًا مشاركة نادي نهضة بركان المغربي في السوبر بدلاً من الزمالك.

الكاف: لا نتعامل بجدية مع تصريحات مرتضى منصور

علي الجانب الآخر، علق الاتحاد الافريقى

لكرة القدم، على تصريحات مرتضى منصور رئيس النادى، بشأن الانسحاب من مباراة السوبر الافريقى أمام الترجى التونسي.

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وقال الكاف، في بيان رسمي،" نحن لا نتعامل بجدية مع تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك بشأن رفضه خوض مباراة السوبر الأفريقي ضد الترجي التونسي في الدوحة بقطر".

واضاف البيان : سنبدأ النظر في هذا الأمر في حالة وصول خطاب رسمي الزمالك يؤكد ما قاله رئيسه و سيتم التعامل مع هذا الملف وفقًا للوائح.

وأكد البيان: في حالة رفض الزمالك، وعدم لعب المباراة سيتم تصعيد وصيف الكونفدرالية الافريقيه فريق نهضة بركان المغربي للعب المباراة أمام الترجي التونسي في قطر مع توقيع العقوبات على الزمالك، التي تنص عليها اللائحة على النادي المنسحب.

تعليق نادي نهضة البركان

أكد هشام مهداوى عضو مجلس إدارة، نادي نهضة بركان المغربي، أنهم لم يتلقوا أي بيان حول مباراة السوبر الأفريقي، لافتًا إلي أن موقف الإدارة حتي الآن لم يحسم، ولكنها تميل لرفض المشاركة.

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادى، للسفر إلى الكونغو فجر غداً الأربعاء، لمواجهه فريق مازيمبى الكونغولى فى افتتاح مشوار دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.