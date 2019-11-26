شاهد.. مباراة الإمارات واليمن في خليجي 24

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة منتخبالإمارات، ونظيره منتخب اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، في الساعة الثامنة والنصف، على استاد نادي الدحيل ضمن الجولة الأولى بطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24".
وأعلن الهولندى بيرت فان مارفيك المدير الفنى لمنتخبالإمارات عن التشيكلة الأساسية لمواجهة منتخب اليمن في إطار منافسات دور المجموعات من كأس الخليج العربي "خليجى ٢٤".
جاء تشكيل الإمارات كالأتى :
حراسة المرمى : سالم عوض.
خط الدفاع : مفيد جمال، مديرعبدربه، أحمد الصادق، محمد بقشان.
خط الوسط :عماد منصور، عصام الورافي، ناصر محمدوه، عمر الداحي، أحمد السروري.
خط الهجوم : عبدالواسع المطري.
فيما يدخل منتخب اليمن المباراة بتشكيل مكون من
حراسة المرمى: سالم عوض
خط الدفاع: محمد بقشان، مدير عبدربه، أحمد الصادق، مفيد جمال
خط الوسط: عماد منصور، عبدالواسع المطري، ناصر محمدوه، أحمد ماهر
خط الهجوم: عمر الداحي، أحمد السروري
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