صور.. المنتخب السعودي ينهي تدريباته لمواجهة الكويت في كأس الخليج العربي

أنهى المنتخب السعودي تحضيراته لمواجهة منتخب الكويت على ملاعب التدريب بأسابير، تحت إشراف الفرنسي هيرفي رينارد، الذي بدأ الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، أتبعها بتمارين التمرير، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بإجراء عدد من التمارين التكتيكية.

وسيفقد المنتخب السعودي خدمات لاعبي الهلال في مواجهة الكويت، حيث من المقرر أن يلتحق السباعي الهلالي وهم: ياسر الشهراني ونواف العابد وسالم الدوسري وعبدالله عطيف وسلمان الفرج وهتان باهبري ومحمد كنو بمعسكر الأخضر صباح الأربعاء

عقب فراغهم من المشاركة برفقة فريقهم في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 الذي توج به الهلال.

ويلعب المنتخب في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات الكويت وعمان والبحرين.

ويفتتح الأخضر مبارياته في خليجي 24 بمواجهة نظيره الكويتي غدا الأربعاء 27 نوفمبر الحالي في إطار دور المجموعات.