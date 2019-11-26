خليجي 24.. تشكيل منتخب الإمارات لمواجهة اليمن

أعلن الهولندى بيرت فان مارفيك المدير الفنى لمنتخب الإمارات عن التشكيلة الأساسية لمواجهة منتخب اليمن والتي تقام في الثامنة ونصف مساء اليوم في إطار منافسات

دور المجموعات من كأس الخليج العربي "خليجى ٢٤".حراسة المرمى : سالم عوض.خط الدفاع : مفيد جمال، مديرعبدربه، أحمد الصادق، محمد بقشان.خط الوسط :عماد منصور، عصام الورافي، ناصر محمدوه، عمر الداحي، أحمد السروري.خط الهجوم : عبدالواسع المطري.

جدير بالذكر أن المجموعة الأولى تضم منتخبات الإمارات واليمن وقطر والعراق.

