خليجي 24.. تشكيل منتخب الإمارات لمواجهة اليمن

أعلن الهولندى بيرت فان مارفيك المدير الفنى لمنتخب الإمارات عن التشكيلة الأساسية لمواجهة منتخب اليمن والتي تقام في الثامنة ونصف مساء اليوم في إطار منافساتدور المجموعات من كأس الخليج العربي "خليجى ٢٤".
جاء تشكيل الإمارات كالأتى :
حراسة المرمى : سالم عوض.
خط الدفاع : مفيد جمال، مديرعبدربه، أحمد الصادق، محمد بقشان.
خط الوسط :عماد منصور، عصام الورافي، ناصر محمدوه، عمر الداحي، أحمد السروري.
خط الهجوم : عبدالواسع المطري.
جدير بالذكر أن المجموعة الأولى تضم منتخبات الإمارات واليمن وقطر والعراق.
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