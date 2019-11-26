سحر عبدالحق : منتخب الكرة النسائية الحالي سيكون أول جيل يصل بمصر لكأس العالم

قالت سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية ان لاعبات المنتخب الوطني للكرة النستئية قدمن اداء مشرف امام وادي دجلة في المباراة الودية التي جرت بينهما ضمن استعدادات المنتخبلتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم
وقالت انها سعيده بما وصل له الفريق ووجهت الشكر للجهاز الفني بقيادة حسين عبداللطيف علي الجهد الكبير المبزول.
وطالبت عبدالحق لاعبات المنتخب بضرورة غلق صفحة مباراة وادي دجلة وان مازال هناك الافضل وان الفترة المقبلة تحتاج لمجهود اكبر من اجل الارتقاء للمستوى الدولي.
وقالت عبد الحق انها فخوره بلاعبات المنتخب وانها متفائلة بان يكون هذا الفر يق هو اول جيل يصل بمصر لكاس العالم لكرة القدم النسائية.
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