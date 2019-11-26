حسين عبداللطيف: منتخب الكرة النسائية يتطور سريعا

ابدي حسين عيد اللطيف المدير الفني للمنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 سنه سعادته البالغة بالأداء الجيد الذي قدمه الفريق امام الف يق الاول لوادي دجلة للكرة النسائية في المباراة الودية التي جمعت الفريقين علي الملعب الفرعي باستاد القاهرة ضمن استعدادات المنتخب لتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم.

وقال عبد اللطيف ان اللاعبات قدمن اداء قوي والنتيجة ترجمت هذا الاداء امام احد الفرق الكبيرة

بدوري الكرة النسائية ونفذن كل التعليمات المطلوبه منهن خاصة الجمل التكتيكية التي تم تلقيتها لهن في التدريبات مشيرا الي ان الهدفين الاول والثاني من جمل تكتيكية تم تنفيذها في المران

وقال ان الهدف الثاني هو من جملة تكتيكية اقتبسها من الجنرال الراحل محمود الجوهري من جملة بمشاركة ثلاث لاعبات ليلي زاهر

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وندين غازي ونادية رمضان.

واشاد بمستوى الهام هاني حارس المرمي التي دافعت عن مرماها بشكل جيد بالاضافة لاميرة محمد التي قدمت اداء مفاجئ ودانا ندي ونادية رمضان وبسمه محمد وشروق ابراهيم ونادين غازي وليلي زاهر اصغر اللاعبات سنا بالمنتخب

وقال عبد اللطيف ان هذا الاداء القوي هو نتاج جهد وعمل شاق علي مدار شهرين من التدريبات.

وتابع عبد اللطيف '' ما تحقق امام وادي دجلة جيد بشكل كبير ولكن مازال المشوار طويل والبديل عن مواصلة العمل للوصول بالمستوى المطلوب قبل خوض التصفيات ''.