شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي بالبطولة العربية

تأهل فريق الإسماعيلي المصري إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعد تخطيه الجزيرة الإماراتي بالفوز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ16 على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي.

واستفاد الإسماعيلي من فوزه ذهابًا بنفس النتيجة، ليضمن

التأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

وأهدر الفريق المصري ركلة جزاء بعد 6 دقائق من انطلاق المباراة عن طريق اللاعب محمود عبدالعاطي دونجا، بينما تكفل زميله العراقي همام طارق بالهدف الأول في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة 93 سجل الضيوف هدفًا ثانيًّا عن طريق اللاعب حازم مرسي.

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ولحق الإسماعيلي بمواطنه الاتحاد السكندري المصري، بجانب كل من الاتحاد والشباب من السعودية، والرجاء وأوليمبيك آسفي من المغرب والشرطة العراقي.

وتتبقى بطاقة واحدة فقط لاكتمال عقد المتأهلين إلى دور الـ8، بين مولودية الجزائر الجزائري والقوية الجوية العراقي، وستحسم بالمباراة التي تجمع بينهما يوم 16 ديسمبر المقبل علمًا بأن الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.