الطائرة يدعم ترشح عمرو علواني لرئاسة الإتحاد الأفريقيى لفترة قادمة

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة أحمد عبدالدايم المدير التنفيذي للاتحاد ورئيس اللجنة المؤقته ، عن دعم وتأييد منظومة كرة اليد المصرية للدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة ، لرئاسة الإتحاد الأفريقيى لفترة رئاسية قادمة من 2020- 2024.

وأكد عبدالدايم على تقديم كل الدعم للدكتور عمرو علواني خاصة وانه أحد ابناء مصر المخلصين والذي يعمل

دائما من أجل رفع أسم مصر وهو واجهة مشرفة للكرة الطائرة المصرية ونتمنى استمراره في منصبه في ظل دعمه الدائم وعمله الدؤوب من أجل تقدم وتطوير الكرة الطائرة في إفريقيا والعالم بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة.

ويحظى الدكتور عمرو علواني بتأييد كبير على مستوى القارة الافريقية

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حيث سبق واعلنت 12 دولة أفريقية تأييدها لإعادة ترشيح الدكتور عمرو علواني لفترة رئاسية قادمة من 2020- 2024 وذلك خلال إجتماع المنطقة الإفريقية الخامسة للكرة الطائرة والذي عقد في القاهرة بتنظيم الإتحاد المصري برئاسة أحمد عبد الدايم.

ونشر الاتحاد المصري للكرة الطائرة صورة تجمع الدكتور عمرو علواني مع أحمد عبدالدايم رئيس الاتحاد كتب عليها " مصر تدعم "أبنائها" المخلصين،

تأييد مصري وأفريقي للدكتور عمرو علواني- لرئاسة الإتحاد الأفريقيى لفترة رئاسية قادمة من 2020- 2024".