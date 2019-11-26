وائل جمعة يبدي سعادته بإختياره ضمن سفراء اللجنة العليا للمشاريع والإرث

أعرب نجم كرة القدم المصري السابق وائل جمعة عن سعادته البالغة باختياره ضمن المجموعة الجديدة من سفراء اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن استعدادات قطر لأستضافة بطولة كأس العالم 2022 .

وأشار جمعة ، في تصريحات إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، أنه يتمنى أن يكون إضافة لسفراء اللجنة العليا ومونديال قطر وأن يكون عند حسن الظن به بتشريف بلده مصر وأن يكون على قدر الثقة التي وضعتها فيه اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

وكان الحظ عاند جمعة كلاعب فلم يصل إلى نهائيات كأس العالم من قبل رغم اقترابه وجدارته وباقي أفراد المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) ببلوغ المونديال في أكثر من مرة سابقة رغم فوز نفس الجيل بلقب كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية في 2006 و2008 و2010 حيث كان جمعة من العناصر الأساسية الفعالة في فوز الفريق بهذه البطولات الثلاثة.

ولدى سؤاله عما إذا كان اختياره ضمن مجموعة السفراء يمثل تعويضا له عن عدم وصوله من قبل لنهائيات كأس العالم ، قال جمعة : “اختياري ضمن المجموعة الجديدة من السفراء شرف كبير لي ولكنني كنت أتمنى بالطبع بلوغ نهائيات كأس العالم كلاعب”.

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وجاءت تصريحات جمعة خلال تقديمه مع مجموعة السفراء الجدد للجنة العليا للمشاريع والإرث اليوم وذلك على هامش المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24) التي تنطلق فعالياتها اليوم الثلاثاء في قطر بالمباراة الإفتتاحية بين المنتخبين القطري والعراقي على استاد “خليفة الدولي” .

وعن ترشيحاته للمنتخبات القادرة على الفوز باللقب الخليجي في النسخة الحالية، أشار جمعة إلى أن أكثر من منتخب لديه فرصة ولكن المنتخب القطري الفائز بلقب كأس آسيا مطلع هذا العام تبدو فرصته أفضل إذا ظهر بنفس المستوى الذي كان عليه في كأس آسيا خاصة وأنه يخوض البطولة على أرضه وتدعمه جماهير عريضة كما يخوض البطولة بقوامه الأساسي الذي كان عليه في الفترة الماضية”.

وأشار جمعة إلى أن المنتخب القطري ينتظر أن يتنافس مع منتخبات السعودية والعراق وعمان على اللقب فيما لا تزال بعض المنتخبات في مرحلة إعادة البناء من خلال عمليات الإحلال والتجديد في صفوفها وتحتاج لبعض الوقت من أجل المنافسة بقوة وفي مقدمتها المنتخب الإماراتي.