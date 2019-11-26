نتيجة مباراة توتنهام وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

يستعد المدير الفني البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو لخوض أولى مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، عندما يجلس على مقعد بدلاء توتنهام هوتسبير في مباراته أمام أولمبياكوس اليوناني، ضمن مباريات اليوم بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

مورينيو فاز في مباراته الأولي مع توتنهام هوتسبير ظهر يوم السبت الماضي 23-11-2019 بنتيجة 3/2 على ملعب وست هام يونايتد “الملكة إليزابيث”، بعد ثلاثة أيام فقط من خلافته لماوريتسيو بوكيتينو في تدريب ديوك شمال لندن، ليُعيد الفريق إلى مضمار المنافسة على المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

وظهر مورينيو للمرة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا مطلع شهر ديسمبر 2018 عندما خسر أمام فالنسيا على ملعب المستايا أثناء فترة تدريبه لنادي مانشستر يونايتد.

يغيب عن صفوف توتنهام في مباراة الليلة أمام أولمبياكوس كل من “بن ديفيز وإيريك لاميلا وهوجو لوريس وميشيل فورم” لإصابات مختلفة، بينما يغيب عن أولمبياكوس النجم الجزائري “العربي سوداني” لأسباب فنية!

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يدخل توتنهام هذه المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة، بينما يحتل أولمبياكوس المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة، وإذا ما خسر هذا المساء ستتقلص فرصه في احتلال المركز الثالث أمام ريد ستار الصربي، بالتالي توديعه لجميع المسابقات القارية.

وعدل أولمبياكوس نتيجة مباراته أمام توتنهام في افتتاح دور المجموعات من الخسارة بهدفين نظيفين إلى التعادل 2/2، وهو الأمر الذي تسبب في دخول ريد ستار للمنافسة مع توتنهام على المركز الثاني، وانفراد بايرن ميونخ بالصدارة المطلقة منذ بداية مباريات هذه المجموعة.

المزيد من التفاصيل عن نتيجة المباراة تأتيكم بعد ساعات قليل..