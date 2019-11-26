أمير قطر يعلن إفتتاح منافسات خليجي 24 رسمياً

افتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر رسمياً بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 26 – نوفمبر وحتى 8 – ديسمبر المقبل .

وألقى أمير قطر كلمة أعلن بها إشارة البدء لأنطلاق منافسات البطولة التي تقام في قطر بمشاركة ثمانية منتخبات بعد إعلان السعودية والبحرين والإمارات مشاركتهم رسمياً في البطولة.

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته :”بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله أعلن إفتتاح منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، وباسم كُل قطري نرحب بالجميع في دوحة الجميع “.

وبعد كلمة أمير قطر انطلقت الالعاب النارية في سماء ستاد خليفة الدولي الذي امتلأ عن آخره بالجماهير القطرية والخليجية التي حرصت على حضور حفل الإفتتاح ومباراة قطر مع العراق في الجولة الإفتتاحية للمجموعة الأولى من البطولة.