بن همام يتوقع منافسة صعبة على لقب خليجي 24 ويرفض التكهن بالبطل

توقع محمد بن همام العبد الله رئيس الإتحادين الآسيوي والقطري السابق منافسة قوية في بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة التي تفتتح اليوم وتستمر حتى الثامن- ديسمبر المقبل، مؤكداً صعوبة التكهن أيضاً ببطل هذا النسخة إلا في آخر مباراة من عمر البطولة .

وأشار بن همام إلى أن جميع المنتخبات تدخل البطولة بطموح المنافسة على اللقب وحصد الكأس وهو ما يزيد من قوة المنافسة .

وقال بن همام في تصريحات صحفية علي هامش إفتتاح البطولة :”كأس الخليج من الأحداث الرياضية التي لها بريق خاص عند كل أهل منطقة الخليج بلا إستثناء “.

وأوضح بن همام أن استاد خليفة الدولي مرتبط كثيراً بكأس الخليج بعدما تم إفتتاحه في نسخة عام 1976، ومن وقتها استضاف الملعب الكثير من الأحداث الرياضية المختلفة وسيحظى أيضاً بإستضافة مباريات كأس العالم 2022 الذي يعد حدثنا تاريخياً بما تحمله الكلمة من معنى على الأراضي القطرية ولأول مرة في الشرق الاوسط .

وقال بن همام إن كأس الخليج يقترب عمرها من 50 عاماً، وأستمراريتها دليل واضح على أهميتها وحجم الزخم الكبير الذي تحظى بها، معبراً عن كامل أمنياته بالتوفيق لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة.