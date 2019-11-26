نتيجة مباراة بايرن ميونخ وسرفينا زفيزدا فى دوري أبطال أوروبا

يحل بايرن ميونخ الألماني ضيفاً ثقيلاً على سرفينا زفيزدا الصربي، فى احدي مباريات اليوم بالجولة الخامسة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا 2019-2020.
وتقام المباراة على ملعب “ريد ستارد ستاديوم” بمدينة بيوغراد بصربيا، مساء اليوم الثلاثاء 26-11-2019، فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.
ويحتل العملاق البافاري صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.
بينما سرفينا زفيزدا فيحتل المركز الثالث في جدوب ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من انتصار وحيد.
ويواجه أيضاً توتنهام فريق أوليمبياكوس اليوناني ضمن مباريات اليوم فى منافسات هذه المجموعة.
وحقق بايرن ميونخ الفوز على سرفينا زفيزدا فى مباراة الذهاب على ملعب أليانز أرينا بثلاثية نظيفة.
ومن المنتظر أن تحسم بطاقاتي التأهل لحساب كل من بايرن ميونخ وتوتنهام، خاصة أنهم أصحاب الخبرة الكبيرة، بل أنهم يتصدرون المشهد في المجموعة.
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