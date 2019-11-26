الإتحاد الجزائري يدعم تصحيح الأوضاع المالية والادارية للأندية المُحترفة

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الثلاثاء دعمه للجنة مراقبة التسيير والمالية التابعة له من أجل تصحيح الأوضاع المالية والادارية لأندية دوري المحترفين.

وقال الاتحاد في بيان له أعقب اجتماع مكتبه التنفيذي إنه يدعم بقوة لجنة مراقبة التسيير والمالية من أجل مواصلة عملها، وبمساندة أيضا من رابطة دوري المحترفين. كما وجه دعوة لرئيسها لحضور اجتماعات مكتبه التنفيذي وتقديم تقارير دورية حول وضعية الأندية.

وكشف الإتحاد عن عقد إجتماع في الثاني من 1- ديسمبر المقبل، يضم لجنة مراقبة التسيير والمالية والأندية المحترفة، ويحضره رئيس رابطة دوري المحترفين، يمهد لزيارات عمل تقوم بها اللجنة على مستوى الأندية.

كان تقرير أولي أعدته لجنة مراقبة التسيير والمالية سجل تجاوزات مالية وتنظيمية “خطيرة” في ادارة الأندية المحترفة، كما كشف عن عجز مالي وصل إلى 74 مليون دولار خاص بـ10 أندية فقط.