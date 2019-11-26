السعودية والكويت قمة ساخنة الأربعاء في “خليجي 24”

يشهد ملعب “عبد الله بن خليفة” الدولي بقطر، الأربعاء، مواجهة ساخنة بين المنتخبين السعودي والكويتي في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24).

ولن تكون المواجهة سهلة على لاعبي الفريقين فكلاهما يمتلك ضمن صفوفه مجموعة من العناصر المتميزة.

ويخوض المنتخب السعودي مباراة الغد بعد أيام قليلة فقط من تأكد مشاركته في البطولة، مما أثر على إستعدادات الفريق، لهذه المنافسة التي لم تكن في حسابات مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد.

يدخل المنتخب السعودي هذه البطولة وهو منتشي بالأداء الجيد الذي قدمه في التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس الأمم الآسيوية والذي ظهر في الريمونتادا التي قام بها “الأخضر” أمام أوزباكستان في الفوز الكبير بثلاثة أهداف لهدفين على ملعب الأخير.

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كما تمثل البطولة احتكاكًا ضخمًا للأخضر في سبيل تطوير الأداء استعدادًا للمرحلة المقبلة الصعبة في التصفيات.

أما الكويت، والذي يُعد صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس الخليج، يدخل هذه البطولة وعينه على إعادة النشاط والحيوية للكرة الكويتية مجددًا من خلال التتويج باللقب الغائب منذ فترة.

وستكون مواجهة الغد هي الواحدة والعشرين في تاريخ المواجهات التي جمعت بينهما ببطولات كأس الخليج، حيث حقق المنتخب السعودي الفوز في خمس لقاءات، مقابل ثمان إنتصارات للكويت، وخيم التعادل بينهما في سبع مباريات.

وسجل لاعبو السعودية 18 هدفًا في المرمى الكويتي، بينما نجح لاعبو الكويت في إحراز 26 هدفًا بالشباك السعودية.