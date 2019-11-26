تبرئة اللاعب الإسباني تشابي ألونسو من التهرب الضريبي

برأت محكمة في مدريد اليوم الثلاثاء لاعب كرة القدم الدولي السابق تشابي ألونسو من تهمة التهرب الضريبي.

وطالبت هيئة الإدعاء في بداية الأمر بسجن ألونسو لاعب ريال مدريد السابق خمسة أعوام ثم قلصت المدة إلى عامين ونصف العام قبل أن تسدل المحكمة الستار على هذه القضية اليوم بإعلان براءة اللاعب من أي اتهامات متعلقة بالتهرب الضريبي.

وفي الشهر الماضي دافع ألونسو عن نفسه أمام إتهامات التهرب الضريبي التي وجهتها له النيابة العامة في بلاده بعد أن أدانته بالتخلف عن دفع مليوني يورو عن أرباحه خلال أعوام 2010 و2011 و.2012

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وقال ألونسو خلال التحقيقات التي جرت معه الشهر الماضي: “بالطبع أوفيت بجميع ألتزاماتي الضريبية، لم ولن أصدق أنني قمت بأمور لم يكن بمقدوري القيام بها”.

وأعرب ألونسو لدى وصوله إلى مقر التحقيقات عن شعوره بالهدوء والثقة، مؤكداً أن العدالة ستبرأ ساحته، كما أوضح أنه لم يتوصل لأي أتفاق مع النيابة العامة لتخفيف العقوبة، وذلك انطلاقاً من قناعته ببراءته.

وأضاف ألونسو قائلاً: “لقد كنت واضحاً وشفافاً دائماً ولم أخف أي شيء، كنت أدفع دائماً ما يتعين علي دفعه”