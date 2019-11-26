نتيجة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد فى دوي أبطال أوروبا

يستضيف يوفنتوس منافسه الصعب أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الثلاثاء 26-11-2019، فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب “أليانز ستادريوم” بتورينو، فى قمة مباريات اليوم بالجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2019-2020.

ويتواجد يوفنتوس بالمجموعة الرابعة رفقة أتلتيكو مدريد، ولوكوموتيف موسكو الروسي، وباير ليفركوزين الألماني.

ويتصدر حالياً يوفنتوس جدول ترتيب مجموعته الرابعة برصيد عشر نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني أتلتيكو مدريد.

وتعادل الفريقين فى مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة مدريد بنتيجة 2-2.

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وبعد أن نجح فريق ماوريسيو ساري في حسم بطاقة التأهل في روسيا ضد لوكوموتيف موسكو فإن هدفه اليوم تحقيق الانتصار على أتلتيكو مدريد لكي يضمن تصدره للمجموعة.

ويستعيد يوفنتوس في مباراة اليوم لجهود نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما تعافى من الإصابة، فيما يغيب البرازيلي دوجلاس كوستا للإصابة، ومن المحتمل أيضًا غياب كل من، المدافع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت، الذي أصيب بخلع في الكتف اليمنى، وفيديريكو بيرنارديسكي الذي يعاني من إصابة في الصدر.