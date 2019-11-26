الإسماعيلي يُكرر فوزه على الجزيرة ويلحق بالرجاء لربع نهائي البطولة العربية

حقق نادي الإسماعيلي فوزاً مستحقاً أمام نظيره الجيزة الإماراتي بنتيجة هدفين دون رد، فى احدي مبارايات اليوم الثلاثاء 26-11-2019، ضمن مواجهات إياب دور الستة عشرة لكأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

فى المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى الامارات، عصر اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة 15:59 بتوقيت مصر، 13:59 بتوقيت جرينتش.

مع انطلاق شوط المباراة الأول وفى الدقيقة 6 اهدر قائد الدراويش ماهر محمدي ركلة جزاء، تحصل عليها عبدالرحمن مجدي بعد احتكاك من الظهير الايسر عبدالله إدريس، وتألق حارس مرمي الجزيرة عادل أبو بكر بتصدي ممتاز لتسديدة ماهر.

وفى الدقائق الأخيرة من المباراة سجل اللاعب العراقي هُمام طارق هدف الاسماعيلي الأول فى الدقيقة 87 من متابعة لكرة عبدالرحمن مجدي، وفى الوقت بدل من الضائع يضيف البديل حازم مرسي الهدف الثاني للدراويش من تمريرة نموذجية من رجل المباراة عبدالرحمن مجدي.

وبالفوز اليوم للدراويش تأهل بجدارة الى الدور ربع النهائي من البطولة العربية على حساب الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين.

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وكان الإسماعيلي قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على أهلي بني غازي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المباراتين، بينما تأهل الجزيرة الإماراتى لهذا الدور عقب الإطاحة بالنصر العمانى بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين.

ويحلم عشاق الإسماعيلى بمواصلة النتائج الجيدة بالبطولة العربية لإستمرار حلم الفوز باللقب والصعود لمنصات التتويج التى غاب عنها الدراويش منذ 17 عامًا.

ويحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصري، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى.

فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16.