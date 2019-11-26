قطر تفتتح خليجي 24 بحفل تراثي لاستقبال الضيوف

أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24".



وأعطى الأمير إشارة انطلاق البطولة من ملعب خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، خلال حفل تراثي شهد لوحات مختلفة تعكس تراث المنطقة وثقافتها.



وتنطلق البطولة بمواجهة قوية بين قطر والعراق، في افتتاح مواجهات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الإمارات واليمن اللذين يتقابلان في وقت لاحق اليوم.



وتستمر البطولة إلى الثامن من الشهر المقبل، وتشهد مشاركة كل المنتخبات الخليجية بعد تراجع السعودية والإمارات والبحرين عن قرار المقاطعة.



وتشهد المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها في ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل منافسة بين منتخبات السعودية والبحرين والكويت وعُمان.

المصدر: الجزيرة

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