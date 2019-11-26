رياضة | عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يستقر على بديل ميتشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسئولو نادي الزمالك موقفهم حال رحيل الصربي ميتشو من تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب تراجع النتائح.



وتلقى الفريق هزيمة مفاجئة بالأمس أمام إنبي بهدفين لهدف واحد ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري.



ويستعد الفريق لمواجهة مازيمبي الكونغولي يوم السبت المقبل بدوري أبطال افريقيا.



ويواجه ميتشو شبح الرحيل عن الزمالك بسبب العروض السيئة للفريق والخسارة بالأمس أمام إنبي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري.



واستقر المجلس على استقدام مدرب وطني حال رحيل ميتشو ورفض فكرة الأجنبي لعدة أسباب وعلى رأسها ضيق الوقت وعدم وجود ارتياحية للبحث والمفاضلة بين المدربين الأجانب بالإضافة إلى حاجته لوقت للتأقلم والانسجام مع الفريق.



وجاء السبب الثالث متعلق بالخوف من تكرار تجربة ميتشو وعدم التكيف مع ضغوطات الفريق من ناحية الإعلام والجماهير.

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ويواجه ميتشو شبح الرحيل عن الزمالك حال الخسارة من مازيمبي الكونغولي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا