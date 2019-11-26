رياضة | ليفربول يتلقى صدمة جديدة

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تلقى نادي ليفربول الإنجليزي ومدربه الألماني "يورجن كلوب" خبراً صادماً بتجدد إصابة المدافع الكاميروني جويل ماتيب.

وذكرت صحفة "ميرور" البريطانية أن ماتيب سيخضع لفحص طبي جديد في المركز الطبي للريدز على ركبته المصابة، قبل إتخاذ القرار بإجراء جراحة أخرى من عدمه.

كما أشار كلوب خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة نابولي في دوري أبطال أوروبا أن ماتيب لم يستجب للعلاج الذي تلقاه خلال الفترة الماضية، حيث أوضحت التقارير الطبية معاودة الإصابة له في نفس الركبة.

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وأضاف كلوب أن الكاميروني قد يمتد غيابه لفترة إضافية عن الفريق، الأمر الذي يؤرق يورجن كلوب قبل الدخول في منافسات شهر ديسمبر الحاسم.

وكان ماتيب قد خرج مصاباً في مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في أكتوبر الماضي والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي، وغاب عن الفريق لمدة ستة أسابيع.

ويستعد ليفربول لإستضافة نابولي الإيطالي غداً في الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد رود.

ويحتل ليفربول قمة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن نابولي صاحب الوصافة برصيد 8 نقاط.