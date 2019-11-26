رياضة | إف سي مصر يحقق فوزاً تاريخياً على دجلة بالدوري المصري

نجح فريق إف سي مصر، في تحقيق فوزاً تاريخياً على حساب نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم لحساب الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري.

وجاء هدف إف سي مصر الوحيد في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

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