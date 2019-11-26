رياضة | باتريس كارتيرون يروي لـ"الخليج 365 الرياضي" قصة غريبة مع نيدفيد في الأهلي وأسباب الاعتذار له

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باتريس كارتيرون يروي لـ"الخليج 365 الرياضي" قصة غريبة مع نيدفيد في الأهلي وأسباب الاعتذار له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال كارتيرون في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "عند إقالتي من تدريب الفريق وعودتنا من الإمارات بعد الخروج من البطولة العربية أمام الوصل، تحدث معي كريم نيدفيد لمعرفة أسباب قلة مشاركته بالمباريات".
وأضاف باتريس: "اللاعب رأيت في عينه لحظة لوم، وقال لي لقد أعادتني في وادي دجلة تحت قيادتك، فلماذا أطاحت بي خارج تشكيل الأهلي الأساسي بالمباريات؟".
وتابع: "لم أجد رد للاعب على سؤاله سوى أنني قلت له أنا أسف ولكنني مرتبط بعدد معين من اللاعبين داخل أرضية الملعب".
وأكمل مدرب الأهلي السابق: "حاولت أن أسرد له أن التعامل في الأهلي واختيار اللاعبين يختلف عن أي نادٍ آخر، ولكنني شعرت بحزنه".
واختتم: "أكدت له أنني أثق فيه وبقدراته وأوضحت له أنه سيكون له شأن آخر في المستقبل، كان بالفعل يقوم بدوره في التدريبات ولكن المباريات تحكم عدد معين من اللاعبين وكنت أحاول الوصول واختيار الأفضل دائمًا لتأدية الدور في الملعب والمساعدة على تحقيق الانتصار".
ترتيب الأهلي في الدوري المصري :-
2- بيراميدز 11نقطة.
3-المقاولون 10 نقاط.
4- الزمالك 10نقاط.
5- المصري 7 نقاط.
6- الاتحاد 7 نقاط.
7- مصر المقاصة 7نقاط.
8- حرس الحدود 6 نقاط.
9- الإسماعيلي 6 نقاط.
10- الانتاج الحربي 6 نقاط.
11- سموحة 5 نقاط.
12- طنطا 5 نقاط.
13- أسوان 4 نقاط.
14- الجونة 4نقاط.
15- إنبي 4 نقاط.
16- ط. الجيش 3 نقاط.
17- وادي دجلة 3 نقاط.
18- إف سي مصر 3 نقاط.