رياضة | مفاجأة.. برشلونة يحدد خليفة بيكيه في دفاعات الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. برشلونة يحدد خليفة بيكيه في دفاعات الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي برشلونة خليفة المدافع الإسباني جيرارد بيكيه في خط دفاع الفريق، وذلك بعدما تعرض الأخير لاهتزاز في المستوى، نظرًا لتجاوزه سن الثلاثين واقترابه من تعليق حذائه.

وأوضحت صحيفة دون بالون الإسبانية أن برشلونة أصبح يعاني من تراجع مستوى بيكيه خلال الفترة الأخيرة، والذي سبب العديد من الأزمات للفريق.

وتابعت أن الفرنسي صامويل أومتيتي لم يكن رحيمًا ببرشلونة، حيث واصل اللاعب غيابه عن الفريق بداعي الإصابة، تزامنًا مع حالة بيكيه المتواضعة، ليضع الثنائي مدربهم إرنستو فالفيردي، المدير الفني الحالي لبرشلونة، في ورطة.

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وأشارت إلى أن هناك بعض الأسماء المطروحة داخل أروقة كامب نو للتدعيم دفاعات الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت أن المدافع الشاب محمد ساليسو، لاعب فريق بلد الوليد يعد أحد أبرز تلك الاقتراحات، نظرًا لأدائه الرائع رفقة فريقه خلال الموسم الحالي، بالإضافة إلى مشاركته للموسم الثالث على التوالي بالليجا، وبالتالي اكتسابه لخبارات المشاركة بالدوري الإسباني.

وأنهت أن فرناندو كاليرو، مدافع فريق إسبانيول، يجاري نظيره ساليسو من حيث حصد أراء أعضاء اللجنة الفنية في برشلونة، ويتميز النجم الغاني بالطول الفارق والقوى البدنية المفرطة، حيث وصل طوله إلى 191 سم، ويشابه إلى حد بعيد نظيره السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابيولي الإيطالي.