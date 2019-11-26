رياضة | ورطة في الاتحاد بسبب "فيتشو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورطة في الاتحاد بسبب "فيتشو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الأرجنتيني إيمليانو فيتشو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري، بسبب التأخر في سداد مستحقاته المالية.

وقال فيتشو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "سأرحل عن الاتحاد، بسبب تأخر مستحقاتي عدة أشهر".

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وأضاف: "إدارة النادي لم توفير تكاليف إقامتي والرعاية الصحية لعائلتي.. حتى وصل الأمر إلى طرد ابنتي من المدرسة".

يذكر أن عددا من لاعبي الاتحاد عزموا على تقديم شكوى رسمية إلى الفيفا، بسبب تأخر مستحقاتهم المالية.

وفي حال تقدم اللاعبين بالشكوى سيلزم الفيفا نادي الاتحاد على سداد مستحقات اللاعبين في أسرع وقت.