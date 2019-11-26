رياضة | مانشستر يونايتد واثق هزيمة ريال مدريد وليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد واثق هزيمة ريال مدريد وليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يثق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في قدرته على التوقيع مع الجناح الإنجليزي الدولي ونجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني جادون سانشو خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

ويتطلع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتدعيم الفريق بعدة صفقات مميزة، طمعاً في إنتشال الفريق من كبوته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية أن مسئولي اليونايتد سيحاولون إستغلال وضعية سانشو في دورتموند من أجل إقتناص اللاعب وتوجيه صفعة لريال مدريد وليفربول.

ويعاني سانشو من عديد الأزمات في ملعب سيجنال إيدونا بارك، بدأت منذ فترة التوقف الدولي في أكتوبر الماضي حينما تأخرت عودته من معسكر المنتخب الإنجليزي، مما عرضه لبعض العقوبات.

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كما قرر مدريه السويسري لوسيان فافر سحبه مبكراً خلال هزيمة فريقه من بايرن ميونخ في ملعب أليانز أرينا برباعية نظيفة، حيث سحبه فافر في الدقيقة 36.

ويعد اللاعب مطلوباً أيضاً في فريقي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

وإنتقل سانشو لصفوف دورتموند في صيف 2017 قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 8 مليون يورو، لتعويض رحيل الفرنسي عثمان ديمبلي نحو برشلونة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، وسيواجه نادي أستانا بطل كازاخستان في المجموعة الثانية عشرة من الدوري الأوروبي الخميس المقبل بملعب أستانا أرينا.