رياضة | عاجل.. نتائج قرعة دور الـ32 من كأس خادم الحرمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نتائج قرعة دور الـ32 من كأس خادم الحرمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الاتحاد السعودي لكرة القدم، سحب قرعة منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم الثلاثاء، حيث ستلعب المباريات في الفترة من 4-7 ديسمبر المقبل.

ومن المقر أن تنطلق مباريات دور الـ32 من بطولة يوم 3 ديسمبر 2019، ويستمر حتى 7 من نفس الشهر.

كما سيلعب دور الـ16 بداية من العام القادم 2020، وسيستمر حتى الثالث من يناير، كما سيقام ربع النهائي في نفس الشهر، من يوم 16 إلى يوم 18، ثم

إقامة دور نصف النهائي في يومي 15 و16 من شهر مارس.

ومن المنتظر أن تحدد الجهات العليا في الدولة، موعد الدور النهائي".

وجاءت نتائج قرعة دور الـ32 كالآتي:-

النصر ضد البكيرية

النجوم ضد الأهلى

الهلال ضد الجبلين

الصفا ضد الاتحاد

الشعلة ضد الشباب

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العين ضد التعاون

نجران ضد الفتح

أحد ضد الأخدود

الاتفاق ضد الطائى

جدة ضد الفيصلى

ضمك ضد الجيل

العدالة ضد الروضة

الوحدة ضد الخليج

الرائد ضد المجزل

الفيحاء ضد الدرع

أبها ضد العربى