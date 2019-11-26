رياضة | بشرى سارة لليفربول قبل مواجهة نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لليفربول قبل مواجهة نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي أن مباراة فريقه يوم غداً الاربعاء ضد فريق نادي نابولي الإيطالي ستكون مهمة للغاية في طريق الفريق للوصول إلى الدور ثمن النهائي .

ويستعد الريدز لإستضافة فريق العاصمة الإيطالية على ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الخامسة من مجموعات التشامبيونزليج والتي يحمل رفقاء محمد صلاح لقبها من الموسم الماضي .

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وفي تصريحات صحفية أدلى بها الألماني أكد كلوب أن لاعبه الغيني نابي كيتا بات جاهزاً للمشاركة في المباراة بصورة كبيرة بعد الإصابة التي لحقت به خلال الفترة القليلة الماضية .

وأضاف " حالة كيتا جيدة جداً ولا توجد أي إصابة يعاني منها والإصابة الوحيدة التي يعاني منها الفريق قبل مباراة نابولي هي للكاميروني جويل ماتيب الذي من الممكن أن يلحق بالمباراة لكن مسألة مشاركته في المباراة من عدمها لم تحسم بعد.

وأنهى " حالة ناثانيل كلاين جيدة بالإضافة إلى بول جلاتزل والجميع على أهبة الإستعداد للمشاركة في مباراة الغد ومساعدة الفريق لعبور الدور المقبل كمتصدرين للمجموعة تجنبًا لمواجهة أي من متصدري المجموعات السبعة .

ويتصدر ليفربول صدارة ترتيب المجموعة بتسعة نقاط جمعها الفريق من الفوز في ثلاثة مباريات والخسارة في مباراة واحدة فيما يحتل الفريق الإيطالي نابولي المركز الثاني برصيد ثمانية نقاط بالفوز في مباراتين والتعادل في مثلها وتحسم مباراة الغد متصدر المجموعة بنسبة كبيرة .