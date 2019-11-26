رياضة | مواعيد مباريات الجولة السادسة لمجموعة بحري بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة السادسة لمجموعة بحري بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام غداً الأربعاء مباراة وحيدة، في انطلاق منافسات الأسبوع السادس للمجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني، على أن تستكمل المواجهات يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي غدا، الرجاء مع الحمام، على ملعب عز الدين يعقوب .

ويحتل فريق الرجاء المركز الرابع بقيادة هانى العقبي برصيد 9 نقاط، بينما فريق الحمام صاحب المركز العاشر بقيادة سمير سعد بعد إقالة أحمد فكري الصغير برصيد 4 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية فوز الرجاء على مالية كفر الزيات بهدفين مقابل هدف سجل الهدفين بلال جمال وحمبوزو، وتلقى الحمام الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف من دمنهور ٠

مباريات الخميس المقبل

1- فاركو مع دكرنس

يخوض فريق فاركو متصدر المجموعة بقيادة أحمد عاشور برصيد 11 نقطة اقوى مباربات الجولة مع فريق دكرنس صاحب المركز الثالث بقيادة أيمن الجمل برصيد 10 نقاط>

وشهدت الجولة الماضية تعادل الفريقين حيث تعادل فاركو مع مع غزل المحلة بهدف لكل منهما سجل هدف فاركو على بهيج، وتعادل دكرنس مع المنصورة بهدف لكل منهما سجل هدف دكرنس أحمد مخلوف.

2- دمنهور مع غزل المحلة

يلتقي فريق دمنهور وصيف المجموعة بقيادة أحمد ساري برصيد 11 نقطة مع غزل المحلة صاحب المركز الخامس بقيادة خالد عيد برصيد 8 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية فوز دمنهور على فريق الحمام بهاتريك وحيد محسن، وتعادل غزل المحلة مع فاركو بهدف محمد حمدان.

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3- أبو قير مع المالية

يواجه فريق أبو قير صاحب المركز السادس بقيادة علاء نوح برصيد 6 نقاط فريق المالية صاحب المركز الأخير بقيادة أيمن مجدى برصيد نقطتين.

وشهدت الجولة الماضية هزيمة الفريقين بهدفين مقابل هدف تلقى أبو قير الهزيمة من الأوليمبي ، وتلقى المالية الهزيمة من الرجاء.

4- بلدية المحلة مع الأوليمبي

يلعب فريق بلدية المحلة صاحب المركز السابع بقيادة رضا عبد العال برصيد 5 نقاط مع فريق الأوليمبي صاحب المركز التاسع بقيادة أحمد الكأس برصيد 4 نقاط

وشهدت الجولة الماضية فوز بلدية المحلة على بيلا بهدف مصطفى كلشط ، وفاز الأوليمبي على أبو قير بهدفين مقابل هدف سجل الهدفين عبد الله الرويني ونادى حسن.

5- المنصورة مع بيلا

يستضيف فريق المنصورة صاحب المركز الثامن بقيادة ياسر عبد الواحد بعد إقالة رضا العيسوي برصيد 4 نقاط فريق بيلا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة ياسر رضوان برصيد 3 نقاط

وشهدت الجولة الماضية تعادل المنصورة مع دكرنس بهدف أحمد عبد العال، وتلقى بيلا الهزيمة من بلدية المحلة بهدف نظيف.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 11 نقطة

2- دمنهور 11 نقطة

3- دكرنس 10 نقاط

4- الرجاء 9 نقاط

5- غزل المحلة 8 نقاط

6- أبو قير 6 نقاط

7- بلدية المحلة 5 نقاط

8- المنصورة 4 نقاط

9- الأوليمبي 4 نقاط

10- الحمام 4 نقاط

11- بيلا 3 نقاط

12- المالية نقطتين