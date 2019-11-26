رياضة | فوز بني عبيد وكهرباء طلخا وتعادل المطرية وعمال المنصورة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز بني عبيد وكهرباء طلخا وتعادل المطرية وعمال المنصورة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثامنة بالمحموعة التاسعة بالقسم الثالث ، حيث تمكن فريقث بنى عبيد من تحويل تأخره بهدف لفوز برباعية مقابل هدف أمام ضيفه بلقاس .

وتعادل شربين مع نبروه بدون أهداف، وفاز كهرباء طلخا هلى حساب فريق المنزلة بخماسية مقابل هدفين فيما تغلب الأمير على السنبلاوين بهدفين مقابل هدف.

ونجح المطرية فى الحصول على نقطة ثمينة بالتعادل 1-1 مع ميجاسبورت بعدما كان متأخرا فى النتيجة فيما تعرض شيكو لهزيمة مفاجئة أمام ضيفه مركز شباب منية سمنود بهدفين مقابل هدف.

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وحسم التعادل الإيجابى بثلاثية لمثلها مباراة عمال المنصورة و ضيفه مياه الدقهلية في موقعة مثيرة شهدت أحداث مؤسفة عقب نهايتها بين لاعبي الفريقان بسبب الحماس الزائد.

ترتيب المجموعة التاسعة

١- بنى عبيد ١٩ نقطة

٢- شربين ١٥ نقطة

٣- نبروه ١٣ نقطة

٤- شيكو ١٣ نقطة

٥-ميجاسبورت ١١ نقطة

٦- بلقاس ١١ نقطة

٧- شباب الأمير ١٠ نقاط

٨- شبان بدواى ٩ نقاط

٩- عمال المنصورة ٨ نقاط

١٠-مياه الدقهلية ٧ نقاط

١١- كهرباء طلخا ٦ نقاط

١٢- السنبلاوين ٥ نقاط

١٣-المطرية ٥ نقاط

١٤- منية سمنود ٥ نقاط

١٥- المنزلة نقطتين