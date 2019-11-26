رياضة | وصايا ميتشو لمصطفى محمد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصايا ميتشو لمصطفى محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك مع مصطفى محمد مهاجم الفريق خلال الساعات الماضية بعد عودته للتدريبات عقب بطولة افريقيا.



وقدم اللاعب مستويات مميزة في بطولة افريقيا تحت 23 سنة ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.



وأشاد ميتشو بتألق البلدوزر في البطولة وأكد له على تمسك الإدارة ببقائه في الوقت الحالي وأنهم لا يمانعوا في احترافه حال تلقيه عرض مناسب لكن الأولوية لديهم في الفترة الحالية تتمثل في استمراره مع الفريق للحاجة إليه.



وحصل مصطفى محمد على جائزة هداف بطولة افريقيا تحت 23 سنة برصيد 4 أهداف وقدم مستوى رائع.

وشارك اللاعب في مواجهة إنبي بالأمس ببطولة الدوري والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف واحد.



وترددت أنباء قوية في الفترة الأخيرة عن اهتمام بعض الأندية الأوروبية بمصطفى محمد لكن الأمر لم يصل لمرحلة الرسمية حتى الآن. وترددت أنباء قوية في الفترة الأخيرة عن اهتمام بعض الأندية الأوروبية بمصطفى محمد لكن الأمر لم يصل لمرحلة الرسمية حتى الآن. وافتقد الزمالك في مباراة إنبي لخدمات بعض اللاعبين ويأتي على رأسهم المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي للإيقاف من جانب لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم. Advertisements



وتعرض ساسي للإصابة في مباراة منتخب بلاده الأخيرة أمام غينيا الإستوائية في تصفيات أمم افريقيا واشتكى من بعض الآلام في الفخذ ويحتاج للراحة والعلاج لمدة أسبوع.



وكانت آخر المواجهات للزمالك قبل توقف الدوري أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا وانتهت لمصلحة الفريق الأبيض بهدف نظيف.



وخاض المنتخب الأول مباراتين أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا وانتهت الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والثانية بالتعادل السلبي.



في الوقت الذي حجز المنتخب الأوليمبي بطاقة العبور لأولمبياد طوكيو 2020 بعد التغلب على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة بالأمس.

