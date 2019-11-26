اونلاين | «اونلاين العراق HD» مشاهدة مباراة قطر والعراق بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت قطر ضد العراق رابط مباشر قطر أونلاين KORA ON

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«اونلاين العراق HD» مشاهدة مباراة قطر والعراق بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت قطر ضد العراق رابط مباشر قطر أونلاين KORA ON مشاهدة مباراة قطر والعراق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26-11-2019، مجانا في البث المكتوب لحظة بلحظة عبر موقع ميركاتو داي.

تلعب المباراة في افتتاح كأس الخليج العربي النسخة 24، في العاصمة القطرية “الدوحة” ضمن المجوعة A، التي ستستكمل مباراة الإمارات واليمن بعد انتهاء لقاء قطر والعراق.

العراق ودعت كأس أمم آسيا 2019 من الدور ثمن النهائي على يد منتخب قطر الذي توج فيما بعد بلقب البطولة، ويسعى الفريق الملقب بأسود الرافدين لرد الاعتبار في مباراة اليوم.

«اونلاين العراق HD» مشاهدة مباراة قطر والعراق بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت قطر ضد العراق رابط مباشر قطر أونلاين KORA ON

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لكن المهمة لن تكون بالسهلة على ملعب ستاد خليفة الدولي الذي سيمتليء عن آخره بجمهور العنابي الطامح في التتويج بهذا اللقب لتأكيد جاهزيته الكبيرة لبطولة كأس القارات.

واكتسبت قطر خبرات كبيرة على الصعيد الدولي بعد مشاركتها في دور مجموعات كوبا أميركا 2019، ومواجهة منتخبات لها باع طويل في كؤوس العالم مثل الأرجنتين وباراجواي.

«اونلاين العراق HD» مشاهدة مباراة قطر والعراق بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت قطر ضد العراق رابط مباشر قطر أونلاين KORA ON

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البث المباشر من قناة بي إن سبورتس “الحساب الرسمي على يوتيوب”

«اونلاين العراق HD» مشاهدة مباراة قطر والعراق بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت قطر ضد العراق رابط مباشر قطر أونلاين KORA ON