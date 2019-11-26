اونلاين | مشاهدة مباراة الإمارات واليمن بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع عبر قناة الكأس Arabian Cup

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نقل مباراة الامارات واليمن بث مباشر مباراة اليمن ضد الامارات – كاس الخليج العربي “خليجي 24”.

يفتح استاد عبد الله بن ناصر بن خليفة القطري ابوابه مساء اليوم مساء الثلاثاء 26-11-2019 ،

الساعة 20:30 بتوقيت مصر ، الساعة 9:30 مساء بتوقيت اليمن والسعودية ، الساعة 22:30 بتوقيت الإمارات ، الساعة 18:30 بتوقيت

جرينتش امام مباراة قوية جديدة تجمع بين الإمارات واليمن في واحدة من أهم المباريات اليوم في الجولة الأولى من بطولة “الخليج 24” ،

التي تقام في دولة قطر ، في المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي 24،

يستعد منتخب اليمن اليوم لخوض هذه المباراة مع الامارات بعزيمة قوية حيث يأمل المنتخب اليمني ان يضع بداية جيدة مشجعه تمكنه

خطف بطاقة تأهله إلى دور نصف نهائي من بطولة كأس الخليج العربي 24،

المنتخب اليمني يقع ضمن المجموعة الأولى التي تضم أربعة فرق عربية: اليمن وقطر والإمارات والعراق.

مباراةاليوم بين الامارات واليمن هي الثانية في مباريات اليوم التي تسبقها المباراة الافتتاحية لكأس الخليج العربي24 بين قطر والعراق

وتليها مبراة الإمارات واليمن على نفس الملعب.

حيث رصد لنا المنسق الاعلامي للمنتخب الاعلامي أبرز ماصرح به مدرب منتخبنا اليمني سامي النعاش وقائد المنتخب سالم عوض في

المؤتمر الصحفي يوم امس استعداداً لمباراة الامارات غداً في خليجي 24

وكان ابرز ماصرح به مدرب المنتخب اليمني حول هذه المباراة المهمه اليوم بين الامارات واليمن اليوم :

– اتينا بحثاً عن نتيجة ايجالية ومستوى ايجابي نعكس ماقدمناه في الفترة الماضية في بطولة غرب آسيا وتصفيات كأس العالم والذي اكدنا من خلاله حضورنا الجيد .

– نحترم جيمع المنتخبات وتاريخها العريق على مستوى اسيا والخليج لكنا سنحاول قدر المستطاع ان نكون حاضرين بقوة.

– الهدف الرئيسي لنا في هذه البطولة ان نكون ند قوي ونقدم مباريات كبيرة ونبحث عن الفوز الأول وخاصة في المباراة الافتتاحية.

– الامارات منتخب معروف بالنسبة لنا ولدية عناصر خبرة مميزة ممزوجة بعناصر شابه .. ومن خلال المشاهدة لادائهم كونا فكرة وسنضع

الخطة المناسبة للمباراة.

– بدأنا مشاركاتنا في كأس الخليج منذ خليجي16 وحققنا بعض النتائج الايجابية بالتعادل.

– الجماهير اليمنية ستحضر بكثافة.. وستساعد اللاعبين في تقديم مباراة قوية.

تصريحات قائد المنتخب اليمني عن مباراة اليوم بين الامارات واليمن الكابتن سالم عوض

– نشكر الشعب القطري على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

– جاهزون للبطولة وهدفنا تحقيق اول فوز يمني في تاريخ بطولات كأس الخليج.

بث مباشر مباراة الامارات واليمن.

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منتخب الامارات كذلك هو الاخر يسعى في مباراة اليوم مع اليمن في ثاني مباراة تنقل ضمن مبارايت بطولة خليجي 24 المقامة في الدوحة

المنتخب الإماراتي يخوض مباراته مؤملا تحقيق نتيجة إيجابية وأن يخطف نقاط جديدة تمكنه من انتزاع بطاقة تأهله إلى دور نصف نهائي من

بطولة كأس الخليج العربي 24،

فريق الإمارات يدخل اليوم الجولة الأولى من مرحلة المجموعات للمجموعة الأولى ويأتي في المجموعة الأولى من الإمارات

العربية المتحدة واليمن وقطر والعراق ، ويسعى الفريق الإماراتي إلى الفوز الأول هو الفوز في مباراة اليوم ضد خصمه اليمن أول ثلاث نقاط

في مرحلة المجموعات لقيادة المجموعة الأولى ،

اللقاء الأخير بين الإمارات واليمن في بطولة الخليج 19 في عمان عام 2009 ، وانتهت بفوز منتخب الإمارات 3-1.

موعد وتوقيت مبارا الامارات واليمن اليوم والقنوات الناقلة لمباراة اليوم بين اليمن والامارات اليوم.

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اليمن ضد الامارات تنقل المباراة على قناة السعيدة اليمنية ،و قناة الكأس القطرية ، قناة فوتبول ، قناة فارزيش قناة ماتش الرياضية.

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موعد وتوقيت مباراة الامارات واليمن اليوم مباراة اليمن والامارات اليوم بث مباشر موعد وتوقيت مباراة اليوم بين الامارات واليمن.

موعد مباراة اليمن والامارات الثلاثاء تاريخ 26-11-2019 – خليجي 24. توقيت مباراة الامارات واليمن اليوم تنطلق المباراة

فى تمام الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت اليمن ،

الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت الجزائر ، فى تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت المغرب ،

فى تمام الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت الإمارات ، فى تمام الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت البحرين ،

فى تمام الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، فى تمام الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت الكويت ،

فى تمام الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت قطر ، فى تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا ،

فى تمام الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، فى تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.

موعد مباراة الامارات واليمن اليوم تقام الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت السعودية ،

فى تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت مصر ، فى تمام الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت فلسطين ،

فى تمام الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت الأردن ، فى تمام الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت سوريا ،

فى تمام الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت لبنان ، فى تمام الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت العراق ،

فى تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت السودان ،فى تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت ليبيا ،

فى تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت تونس. فى تمام الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت اليمن ،

بطاقة وتفاصيل مباراة اليمن والامارات اليوم.

البطولة : كأس الخليج العربي 24 .

موعد المباراة : الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت اليمن والساعة 9:30 مساءاً بتوقيت السعودية.10:30 بتوقيت الامارات

تاريخ المباراة : الثلاثا الموافق 26-11-2019 .

القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) + الكأس 1 .

التعليق الصوتي : عامر الخوذيري (beIN) + خالد الحدي الكأس 1 . السعدي قناة السعيدة.

ملعب المباراة : استاد عبدالله بن خليفة .