اونلاين | ’’كورة اون لاين’’ مشاهدة مباراة الإمارات واليمن بث مباشر Yalla Shoot يلا شوت حصري بدون تقطيع رابط ماتش الامارات PLUS

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يستضيف ملعب عبدالله بن ناصر بن خليفة بقطر مباراة قوية، والتى تجمع بين منتخب الإمارات ونظيره منتخب اليمن، فى احدي أهم مباريات اليوم بالجولة الأولى من بطولة “خليجي 24” والمقامة فى دولة قطر، ضمن مباريات المجموعة الأولي.

وتقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء 26-11-2019، فى تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، الساعة 21:30 بتوقيت مكة، الساعة 22:30 بتوقيت الامارات، 18:30 بتوقيت جرينتش.

وتضم المجموعة الاولى اربعة فرق عربية وهي اليمن وقطر والامارات والعراق.

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بينما تتضم المجموعة الثانية منتخبات السعودية وعمان والبحرين والكويت.

وتنطلق مباراة افتتاح كأس الخليج العربي بين منتخب قطر ومنتخب العراق قبل لقاء الامارات واليمن على نفس الملعب.

وكان آخر لقاء بين منتخب الامارات ومنتخب اليمن فى بطولة خليجي 19 بعمان عام 2009، وانتهي بفوز منتخب الامارات بنتيجة 3-1.

ويترقب العالم العربي انطلاق وبداية هذه الفعالية بحماس وتفاعل كبير لما تشهده هذه البطولة من منافسات بين الفرق المتنافسة في حيث تتنافس الفرق على التأهل الى الدور قبل النهائي .