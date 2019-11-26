اونلاين | يلا شووت plus مشاهدة مباراة العراق وقطر بث مباشر beIN SPORT كورة لايف رابط ماتش قطر والعراق بدون تقطيع LIVE

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بث مباشر مباراة قطر ضد العراق اليوم الثلاثاء 26-11-2019 في كأس الخليج العربي

يواجه المنتخب القطري نظيره العراقي في تمام السادسة و النصف مساء اليوم الثلاثاء بملعب استاد خليفة الدولي ، ضمن مواجهات الجولة الاولي بالمجموعة الاولي بكأس الخليج العربي "خليجي 24" .

مشاهدة مباراة قطر والعراق بث مباشر اليوم في كأس الخليج العربي

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تشارك في بطولة كأس الخليج ثمانية منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين، حيث في المجموعة الأولى منتخب الإمارات إلى جانب منتخبات قطر والعراق واليمن، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية والبحرين وسلطنة عُمان والكويت .

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ووفقاً للموقع الرسمي للبطولة فإن الفريق الفائز بلقب كأس الخليج سيحصل على 3 ملايين دولار، مليونان قيمة اللقب ومليون دولار قيمة المشاركة، وتعد الجوائز المالية خلال خليجي 24 الأعلى في تاريخ البطولة، حيث تحصل المنتخب العماني حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس الخليج التي أقيمت في الكويت على مبلغ مليون دولار أمريكي، ونال المنتخب الإماراتي الوصيف نصف هذا الرقم.