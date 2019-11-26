شكرا لقرائتكم خبر عن سفيان فيغولي يقود تشكيل جالطة سراي امام كلوب بروج في دوري الابطال والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 تستأنف اليوم مباريات بطولة دوري ابطال اوروبا الجولة الخامسة والتي يحمل لقبها ليفربول الانجليزي .

ويستعد جالطة سراي لملاقاة كلوب بروج في إطار منافسات دوري ابطال اوروبا الجولة الخامسة من المجموعة الاولي التي يتصدرها باريس سان جيرمان ب١٢ نقطة ، يليه ريال مدريد ٧ نقاط ، يليه كلوب بروج نقطتين ، ويأتي اخيرا جالطة سراي بنقطة يتيمة . واعلن جالطة سراي عن تشكيل المباراة وجاء كالتالي :. حراسة المرمي : موسليرا خط الدفاع : مركاو-دونك-فيريرا-ناجاتومو Advertisements خط الوسط : بلهندا-سيري-ليمينا خط الهجوم: بايرام-بيوك-سفيان فيغولي ويدخل فريق كلوب بروج المباراة بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي : مينوليه خط الدفاع: ميشيل-ديلي-ريكا-ماتا خط الوسط : بالانتا-دينيس-دياتا-ريتس-فاناكن خط الهجوم :اوبيندا

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